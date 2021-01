Morto di overdose a 24 anni il figlio dell’ex top model Stephanie Seymour (Di martedì 19 gennaio 2021) Il figlio dell’ex top model anni ’90 Stephanie Seymour, Harry Brant, è Morto all’età di 24 anni per una overdose di droga dopo una lunga battaglia contro la dipendenza. Harry è stato trovato senza vita domenica dopo aver subito un’overdose accidentale di farmaci da prescrizione, secondo quanto riportato dal New York Times. Il ragazzo era il figlio della top model Stephanie Seymour, 52 anni, e del marito miliardario Peter Brant, 73 Lui e il fratello Peter II, 27 anni, avevano fondato una linea di trucco unisex insieme a MAC chiamata Brant Brothers. Harry era anche stato giornalista per la rivista Interview di ... Leggi su dilei (Di martedì 19 gennaio 2021) Iltop’90, Harry Brant, èall’età di 24per unadi droga dopo una lunga battaglia contro la dipendenza. Harry è stato trovato senza vita domenica dopo aver subito un’accidentale di farmaci da prescrizione, secondo quanto riportato dal New York Times. Il ragazzo era ildella top, 52, e del marito miliardario Peter Brant, 73 Lui e il fratello Peter II, 27, avevano fondato una linea di trucco unisex insieme a MAC chiamata Brant Brothers. Harry era anche stato giornalista per la rivista Interview di ...

