Milan, Mandzukic è ufficiale: ha scelto la maglia numero 9 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan ha ufficializzato Mario Mandzukic . L'attaccante croato era svincolato e questa mattina ha firmato un contratto di sei mesi a due milioni di euro a stagione, con opzione per un'altra stagione. Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha ufficializzato Mario. L'attaccante croato era svincolato e questa mattina ha firmato un contratto di sei mesi a due milioni di euro a stagione, con opzione per un'altra stagione.

