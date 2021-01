Mandzukic al Milan, la Curva Sud della Juventus scrive al croato: la risposta dell’attaccante (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Mandzukic è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. La squadra di Stefano Pioli sta disputando una stagione eccezionale e guida la classifica del campionato di Serie A e la vittoria in trasferta contro il Cagliari ha confermato la forza dei rossoneri, si preannuncia una corsa bellissima al titolo di Campione d’Italia. La dirigenza ha deciso di muoversi in modo massiccio sul mercato per garantire soluzioni importanti per la seconda parte di stagione, in particolar modo l’arrivo del croato può garantire alternative e rotazioni per il reparto avanzato. Il messaggio della Curva Sud della Juventus a Mandzukic Mandzukic (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)Mario Mandzukic ha lasciato un grande ricordo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Marioè diventato ufficialmente un nuovo calciatore del. La squadra di Stefano Pioli sta disputando una stagione eccezionale e guida la classifica del campionato di Serie A e la vittoria in trasferta contro il Cagliari ha confermato la forza dei rossoneri, si preannuncia una corsa bellissima al titolo di Campione d’Italia. La dirigenza ha deciso di muoversi in modo massiccio sul mercato per garantire soluzioni importanti per la seconda parte di stagione, in particolar modo l’arrivo delpuò garantire alternative e rotazioni per il reparto avanzato. Il messaggioSud(Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)Marioha lasciato un grande ricordo ...

AntoVitiello : ???? Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - stelle_tre : RT @MomblanOfficial: Cosa significa #Mandzukic al #Milan per la corsa scudetto (e per il futuro di #Pirlo) - Elektroteo : RT @Roccio92: #Kjaer e #Mandzukic di nuovo insieme, 10 anni dopo ????? #ACMilan #Milan #weareateam #weareacmilan #ANewMilan #SempreMilan #Wo… -