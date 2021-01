LG 40WP95C | monitor ultrawide super versatile grazie alla potente porta Thunderbolt 4

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) LGè un displayda ben 40 pollici appena presentato al CES di Las Vegas, nonché il primo ad arrivare sul mercato con una4. In attesa dello standard USB4, con il quale condivide praticamente tutte le caratteristiche,4 è infatti al momento il miglior tipo di connettore disponibile sul mercato per potenza e versatilità, con una banda dati massima di ben 40 GB/s e la capacità di erogare da 15 a 100 W di potenza. Ovviamente il protocollo è implementato su un connettore USB Tipo-C, che permette quindi di utilizzare praticamente qualsiasi tipo di accessorio. Per unad alta risoluzione come questo, questo tipo di interfaccia è imnte per ottenere un efficace sistema di docking a cavo singolo. Gli editor video che ...