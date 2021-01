La replica di Conte: se non ci sono i numeri, governo a casa SPECIALE TG7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Risponde puntualmente alle tante osservazioni e critiche che gli sono state mosse durante il dibattito parlamentare, soprattutto nell'intervento di Matteo Renzi. Respinge le accuse di un'Italia con la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Risponde puntualmente alle tante osservazioni e critiche che glistate mosse durante il dibattito parlamentare, soprattutto nell'intervento di Matteo Renzi. Respinge le accuse di un'Italia con la ...

borghi_claudio : Replica di conte. 'La FORTE vocazione europeista'. Vedrete quando arriveranno le eurotasse la vocazione europeista… - borghi_claudio : Adesso replica di conte, poi dichiarazioni di voto (per la Lega parlerà Molinari) poi votazione di fiducia con appello nominale - you_trend : ?? #CrisidiGoverno, cominciato al #Senato l'intervento del Premier #Conte Orari di massima: 9.30-10.30 discorso di… - Nicovit80 : RT @sevpit0n: Mado Conte mi fai sempre tremare il culo, che replica IMPECCABILE! Dopo ORE di insulti personali e fake news urlate come al m… - lorepregliasco : La domanda è: la replica di Conte sarà servita a riacciuffare qualche voto in bilico (Drago, Giarrusso, Ciampolillo… -