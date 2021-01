"Italia viva ha scelto la strada dell'aggressione e degli attacchi mediatici", dice Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier Conte ribalta le accuse di Italia viva e scarica la responsabilità della crisi su Italia viva. Nella replica in Senato, il capo del governo ha detto: "Avete scelto la strada dell'aggressione e degli attacchi mediatici e questo ritengo non sia la scelta migliore nell'interesse del Paese". In particolare, sul Recovery plan Conte rivendica di aver dato la massima disponibilità a tutte le forze dell maggioranza, compresa Iv. E ha spiegato che la bozza presentata in Cdm era il frutto di incontri bilaterali con i singoli ministri, compresi quelli di Italia viva. Ha aggiunto Conte: eravamo arrivati alla fase della ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier Conte ribalta le accuse die scarica la responsabilitàa crisi su. Nella replica in Senato, il capo del governo ha detto: "Avetelae questo ritengo non sia la scelta migliore nell'interesse del Paese". In particolare, sul Recovery plan Conte rivendica di aver dato la massima disponibilità a tutte le forzemaggioranza, compresa Iv. E ha spiegato che la bozza presentata in Cdm era il frutto di incontri bilaterali con i singoli ministri, compresi quelli di. Ha aggiunto Conte: eravamo arrivati alla fasea ...

borghi_claudio : Non capisco come Italia Viva possa astenersi dopo un discorso di questo tipo e non votare contro. #camera - borghi_claudio : Speravo correggesse il vergognoso discorso di ieri. Niente. Risentirlo lo rende ancora peggiore. Incomprensibile co… - AlbertoBagnai : “Viva l’Italia” molto poco convincente. - annamasera : RT @marcodifonzo: +++ Bellanova in dichiarazione di voto: Italia viva si astiene sulla fiducia +++ - itschiarayo : Perché astenersi dal voto? Siete incoerenti amici di Italia viva ?? -