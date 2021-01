Gp Monaco | smentite le voci sulla cancellazione del gran premio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gp diannullato per la seconda volta. Tante leche hanno ipotizzato questo scenario che è stato subito reso utopistico dagli organizzatori delcon sede nel Principato di, in programma il 23 maggio 2021. Gp: parola agli organizzatori La pandemia aveva cancellato ildi Montecarlo nel 2020. Per la prima volta dal 1954, si è svolta un’edizione di Formula Uno senza gareggiare nel Principato. Quest’anno però tutto sembra pronto per tornare alle vecchie abitudini. Ilci sarà nonostante la pandemia non ancora sconfitta. Tuttavia il piano vaccini sembra aver dato quella sicurezza in più agli organizzatori in vista del classico appuntamento annuale di ...