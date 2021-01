Governo: Comincini (Iv), 'se no ricucitura, non mi collocherei all'opposizione' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Resto dell'avviso che una ricucitura tra Italia Viva e la maggioranza, con un patto di legislatura, sia importante e vada ricercata con tutte le forze, ma se non si realizzasse, io non mi collocherei all'opposizione". Lo scrive Luigi Comincini di Italia Viva in un lungo post su Fb. "Questa sera sono molto, molto deluso. Probabilmente, da quello che registro, il mio sforzo di trovare una riconciliazione non ha moltissime chance. Spero non sia stato vano il mio impegno e l'onestà e la limpidezza con le quali lo ho condotto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Resto dell'avviso che unatra Italia Viva e la maggioranza, con un patto di legislatura, sia importante e vada ricercata con tutte le forze, ma se non si realizzasse, io non miall'". Lo scrive Luigidi Italia Viva in un lungo post su Fb. "Questa sera sono molto, molto deluso. Probabilmente, da quello che registro, il mio sforzo di trovare una riconciliazione non ha moltissime chance. Spero non sia stato vano il mio impegno e l'onestà e la limpidezza con le quali lo ho condotto".

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Resto dell'avviso che una ricucitura tra Italia Viva e la maggioranza, con un patto di legislatura, sia importante e vada ricercata con tutte le forze, ma se non si realiz ...

Renzi: «Tengo le prove dell’offerta»

Nei corridoi anche Cesaro sostiene di avere avuto una proposta su un ministero. I senatori convocati uno a uno da D’Incà: in una stanza tenta di convincere gli incerti ...

Nei corridoi anche Cesaro sostiene di avere avuto una proposta su un ministero. I senatori convocati uno a uno da D'Incà: in una stanza tenta di convincere gli incerti ...