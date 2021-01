Giuseppe Conte in diretta dal Senato oggi 19 gennaio 2021 (Video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta tv e streaming dal Senato oggi, martedì 19 gennaio 2021 alle ore 9.30. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera ieri, 18 gennaio, questa mattina il Premier Conte si è recato in Senato per tentare di ottenere la maggioranza anche qui. Presenti al Senato della Repubblica, al fianco di Conte, i ministri Speranza, Bonafede, Franceschini, Di Maio, Guerini, Lamorgese, Amendola e D’Incà. Tra gli altri Senatori presenti in aula anche Matteo Renzi e Matteo Salvini che interverranno successivamente. diretta Conte al Senato oggi 19 gennaio ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Presidente del Consigliointv e streaming dal, martedì 19alle ore 9.30. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera ieri, 18, questa mattina il Premiersi è recato inper tentare di ottenere la maggioranza anche qui. Presenti aldella Repubblica, al fianco di, i ministri Speranza, Bonafede, Franceschini, Di Maio, Guerini, Lamorgese, Amendola e D’Incà. Tra gli altriri presenti in aula anche Matteo Renzi e Matteo Salvini che interverranno successivamente.al19...

