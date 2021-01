Gabry Ponte sui social | ' Devo affrontare un' operazione complicata al cuore'

Gresy73 : RT @MediasetTgcom24: Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - solops : Gabry Ponte si opera al cuore: fatemi gli auguri! - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gabry Ponte deve operarsi al cuore: 'Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva' - occhio_notizie : Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata'. I fan preoccupati per il dj #gabryponte - SmorfiaDigitale : Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronter un'operazione complicata' - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte

Gabry Ponte ha messo in allarme i suoi fan con un post sui social. Il popolare deejay e musicista, ex membro degli Eiffel 65 ed ex giudice di Amici, ha annunciato di essere ricoverato in ospedale per ...Gabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, è in ospedale. Il suo muscolo cardiaco non va e ai fan spiega che è costretto a sottoporsi a un’operazione al cuore per cercare di non peggiorare. Il disc joc ...