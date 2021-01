Fiducia a Conte | ma i numeri 156 sì sono da dimissioni ll governo deve andare a casa

matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - gsartecucina : RT @SenatoStampa: #Fiducia. Con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti il #Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comu… - TeoloMassimo : RT @jacopo_iacoboni: Il senatore che twittava i Savi di Sion, Elio Lannutti, e la moglie di Mastella, Sandra Lonardo, hanno appena dato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiducia Conte

156 sì, 140 no e 16 astenuti. Questo il risultato della votazione in Senato sulla fiducia al governo Conte bis. Matteo Renzi si è astenuto sulla fiducia così come Teresa Bellanova poco dopo, mentre il ...Conte ha la maggioranza al Senato. Il Governo ha ottenuto la fiducia anche a Palazzo Madama, dopo il passaggio di ieri alla Camera con 321 sì. I senatori hanno votato favorevolmente alla fiducia all ...