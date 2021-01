Crisi Governo, fra Conte e Renzi vince Zingaretti. Ecco perché (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo sicuri che alla fine di questa Crisi di Governo ci sarà un vincitore fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi? O piuttosto rischiano di uscirne entrambi pesantemente ammaccati a favore di altri? E’ la domanda che inizia a circolare tra parlamentari e addetti ai lavori, che intravedono al termine della faida il proverbiale terzo che gode fra i due litiganti: il Pd di Luca Zingaretti. Due ego a confronto Come evidenzia anche l’informatissimo sito Dagospia, quello fra Conte e Renzi è, prima che politico, essenzialmente uno scontro fra due ego “che non capiscono quando è il momento di fermarsi”. Così Giuseppe Conte passa con disarmante facilità dal condurre un Governo coi sovranisti a cercare voti “contro i sovranisti”, allargando nel ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo sicuri che alla fine di questadici sarà un vincitore fra Giuseppee Matteo? O piuttosto rischiano di uscirne entrambi pesantemente ammaccati a favore di altri? E’ la domanda che inizia a circolare tra parlamentari e addetti ai lavori, che intravedono al termine della faida il proverbiale terzo che gode fra i due litiganti: il Pd di Luca. Due ego a confronto Come evidenzia anche l’informatissimo sito Dagospia, quello fraè, prima che politico, essenzialmente uno scontro fra due ego “che non capiscono quando è il momento di fermarsi”. Così Giuseppepassa con disarmante facilità dal condurre uncoi sovranisti a cercare voti “contro i sovranisti”, allargando nel ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Bobbio65M : RT @ChiodiDonatella: LARGA LA FOGLIA 'STRETTA LA VIA': A #CONTE SARÀ #ZINGARETTI A MANDARLO VIA? Capovolgendo la fine delle favole. Sbagli… - qui_finanza : Crisi Governo, fra Conte e Renzi vince Zingaretti. Ecco perché Con la faida parlamentare tra i due il Pd riesce in… -