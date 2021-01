Coronavirus, a fine gennaio in Piemonte al via la vaccinazione per gli ultra 80enni (Di martedì 19 gennaio 2021) Foto di repertorio Prenderà il via il 30 gennaio, con un 'Vaccine Day' regionale, la vaccinazione per gli ultra 80enni in Piemonte, che verrà avviata con le dosi di vaccino Moderna destinate al nostro ... Leggi su novaratoday (Di martedì 19 gennaio 2021) Foto di repertorio Prenderà il via il 30, con un 'Vaccine Day' regionale, laper gliin, che verrà avviata con le dosi di vaccino Moderna destinate al nostro ...

BILIbot_ : RT @AndreaInterNews: Con Ibrahimovic un anno fa mi pare di aver messo KO tutti (infatti poi è arrivato il Coronavirus), quindi riproviamoci… - AndreaInterNews : Con Ibrahimovic un anno fa mi pare di aver messo KO tutti (infatti poi è arrivato il Coronavirus), quindi riproviam… - PetraSugarFox : RT @italiadeidolori: Queste sono limitazioni delle libertà individuali. Contestare #lammerda o si entrerà in un baratro senza fine dove chi… - Corriere_Salute : Come si concluderà l’epidemia che ha sconvolto il globo? Come sarà l’era post-vaccino? - sportli26181512 : Coronavirus, tampone negativo per Innerhofer: parte per Kitzbuehel: La Fisi ha smentito la notizia della positività… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fine Coronavirus, che fine farà? Potrebbe diventare un raffreddore Corriere della Sera Covid Italia, 10.497 contagi e 603 morti : bollettino 19 gennaio

Sono 10.497 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 19 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato ...

Luca, infermiere immune al Covid: "La seconda dose per riabbracciare mio nipote"

Luca ha 26 e lavora nella rianimazione Covid dell'ospedale Monaldi di Napoli. È uno dei primi sanitari ad aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer e ad aver quindi completato il ciclo.

Sono 10.497 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 19 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato ...Luca ha 26 e lavora nella rianimazione Covid dell'ospedale Monaldi di Napoli. È uno dei primi sanitari ad aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer e ad aver quindi completato il ciclo.