Como, da inizio anno sequestrati 77mila euro in frontiera (Di martedì 19 gennaio 2021) Como, 19 gennaio 2021 " Le restrizioni alla circolazione non fermano il traffico illegale di denaro . Da inizio anno, hanno scoperto quasi 77mila euro non dichiarati da tre viaggiatori, un italiano e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gennaio 2021 " Le restrizioni alla circolazione non fermano il traffico illegale di denaro . Da, hscoperto quasinon dichiarati da tre viaggiatori, un italiano e ...

Vuoicondurretu2 : Comunque volevo fare una riflessione su Andrea Zelletta. È partito come un comodino qualunque, ma adesso è diventat… - reIativamente : @portascompiglio mia mamma non ha un portafoglio però ne ha venti appesi ovunque solo in cucina ma la migliore é mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Como inizio Como, da inizio anno sequestrati 77mila euro in frontiera Il Giorno Como, da inizio anno sequestrati 77mila euro in frontiera

Como, 19 gennaio 2021 – Le restrizioni alla circolazione non fermano il traffico illegale di denaro. Da inizio anno, hanno scoperto quasi 77mila euro non dichiarati da tre viaggiatori, un italiano e d ...

Coronavirus, in Lombardia 7 positivi ogni 100 tamponati: 1.189 nuovi casi (30 in provincia di Pavia) e 45 vittime

Quasi 11 mesi dal paziente 1 di Codogno: da inizio epidemia sono stati diagnosticati oltre 2,3 milioni di casi Covid-19 ...

Como, 19 gennaio 2021 – Le restrizioni alla circolazione non fermano il traffico illegale di denaro. Da inizio anno, hanno scoperto quasi 77mila euro non dichiarati da tre viaggiatori, un italiano e d ...Quasi 11 mesi dal paziente 1 di Codogno: da inizio epidemia sono stati diagnosticati oltre 2,3 milioni di casi Covid-19 ...