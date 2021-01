Variante Covid Burioni a “Che tempo che fa”: «Va fermata, servono misure più severe» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alla puntata di “Che tempo che fa” in onda ieri, 17 dicembre 2021, è intervenuto il professor Roberto Burioni, che ha detto la sua circa la Variante inglese del Covid. «Se questo virus si trasmette più velocemente come sembra, dobbiamo essere pronti a misure più severe», ha detto il virologo ospite alla trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3. leggi anche l’articolo —> 17 gennaio nuove zone, scattano le misure: sì a spostamenti seconde case fuori regione Roberto Burioni ha sottolineato l’insidia della Variante e la necessità di nuove misure restrittive per fermare la trasmissione del Coronavirus. Già sul portale “Medical Facts” l’esperto aveva spiegato che i vaccini stanno funzionando, ma che il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alla puntata di “Cheche fa” in onda ieri, 17 dicembre 2021, è intervenuto il professor Roberto, che ha detto la sua circa lainglese del. «Se questo virus si trasmette più velocemente come sembra, dobbiamo essere pronti apiù», ha detto il virologo ospite alla trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3. leggi anche l’articolo —> 17 gennaio nuove zone, scattano le: sì a spostamenti seconde case fuori regione Robertoha sottolineato l’insidia dellae la necessità di nuoverestrittive per fermare la trasmissione del Coronavirus. Già sul portale “Medical Facts” l’esperto aveva spiegato che i vaccini stanno funzionando, ma che il ...

fattoquotidiano : Covid, la variante brasiliana? L’infettivologo Massimo Galli: “Tosta, ci tocca studiare parecchio” - petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - RaiNews : #VarianteInglese #Covid, l'#Austria prolunga il #lockdown al 7 febbraio. Imposto l'obbligo di indossare mascherine… - Primula23353243 : RT @RadioSavana: In Italia le TV ed i media di regime parlano di una variante Covid dal Brasile. A Rio de Jainero (Copacabana) le persone s… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Covid, cosa sappiamo davvero della variante brasiliana e perché preoccupa così tanto l’Italia -