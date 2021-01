Sci alpino, Kitzbuhel 2021: prova cronometrata cancellata per maltempo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la settimana di sci alpino a Kitzbuhel. L’evento austriaco non potrà garantire la prova cronometrata prevista per martedì 19 gennaio, cancellata a causa del maltempo abbattutosi sulla località tirolese. La partenza è dunque rinviata a mercoledì 20 gennaio, meteo permettendo, con prosecuzione prevista sino a domenica 23, superG in programma dalle ore 10.20. Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Matteo Marsaglia e Pietro Zazzi sono gli azzurri convocati in vista delle gare di Kitzbuhel. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la settimana di sci. L’evento austriaco non potrà garantire laprevista per martedì 19 gennaio,a causa delabbattutosi sulla località tirolese. La partenza è dunque rinviata a mercoledì 20 gennaio, meteo permettendo, con prosecuzione prevista sino a domenica 23, superG in programma dalle ore 10.20. Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Matteo Marsaglia e Pietro Zazzi sono gli azzurri convocati in vista delle gare di. SportFace.

