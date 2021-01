Proprietario ristorante festeggia compleanno con parenti: multate 5 persone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ preventiva dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del Covid-19. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso 5 persone sedute ai tavoli di un ristorante di via Lucullo, che sarebbe dovuto rimanere chiuso al pubblico, nel pieno dei festeggiamenti per il compleanno del Proprietario del locale. I militari hanno appurato che i presenti erano tra loro parenti, ma appartenenti a diversi nuclei familiari, motivo per cui per tutti e’ scattata la sanzione amministrativa prevista. In via Gregorio VII, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno sanzionato la titolare di un bar poiche’ aveva protratto il servizio al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ preventiva dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del Covid-19. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso 5sedute ai tavoli di undi via Lucullo, che sarebbe dovuto rimanere chiuso al pubblico, nel pieno deimenti per ildeldel locale. I militari hanno appurato che i presenti erano tra loro, ma appartenenti a diversi nuclei familiari, motivo per cui per tutti e’ scattata la sanzione amministrativa prevista. In via Gregorio VII, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno sanzionato la titolare di un bar poiche’ aveva protratto il servizio al ...

IreneDs10 : RT @vincycernic95: TOMMASO CHE RIESUMA L'EPISODIO DI 4 RISTORANTI DOVE IL FIGLIO DEL PROPRIETARIO DI UN RISTORANTE NON RICONOBBE UNA DONNA… - LegalBugliano : @Gabrigrifo1 @avanticonte due giorni interi a millantare che sei un ristoratore, cioè prima era un rappresentatore… - rob_1910 : RT @vincycernic95: TOMMASO CHE RIESUMA L'EPISODIO DI 4 RISTORANTI DOVE IL FIGLIO DEL PROPRIETARIO DI UN RISTORANTE NON RICONOBBE UNA DONNA… - LegalBugliano : @avanticonte @Gabrigrifo1 due giorni interi a millantare che lui è un ristoratore, cioè prima era un rappresentator… - lucabelly13 : RT @vincycernic95: TOMMASO CHE RIESUMA L'EPISODIO DI 4 RISTORANTI DOVE IL FIGLIO DEL PROPRIETARIO DI UN RISTORANTE NON RICONOBBE UNA DONNA… -

Ultime Notizie dalla rete : Proprietario ristorante Proprietario ristorante festeggia compleanno con parenti: multate 5 persone RomaDailyNews Roma, titolare del ristorante pizzicato a festeggiare il compleanno: erano solo in 5, ma di «diversi nuclei familiari»

Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma per verificare il rispetto delle misure anti-Covid19 per arginare la diffusione del virus. I controlli Nei giorni scorsi, ...

Gonzaga, continua a tenere aperto il locale: barista e clienti collezionano venti multe

È stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti: il proprietario di un bar a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova, ha deciso ...

Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma per verificare il rispetto delle misure anti-Covid19 per arginare la diffusione del virus. I controlli Nei giorni scorsi, ...È stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti: il proprietario di un bar a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova, ha deciso ...