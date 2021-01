Pellé, like galeotto ai post social di Chiellini e Bonucci: è lui il prossimo colpo della Juventus? (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Juventus cade contro l'Inter in campionato e due dei calciatori più rappresentativi fanno mea culpa. Attraverso i social, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno chiesto scusa ai tifosi per la prova incolore promettendo massimo impegno per le sfide che verranno.Noi è sfuggito, però, un like particolare ad entrambi i post dei due difensori. A metterlo è stato Graziano Pellé, attaccante italiano, da tempo accostato ai bianconeri in ottica mercato. Il bomber, appena svincolatosi dallo Shandong Luneng sarebbe prossimo ad un ritorno in Serie A e questo apprezzamento per le parole dei due juventini potrebbe far pensare concretamente alla possibilità di vederlo a Torino, sponda Juventus, molto a breve...embedcontent src="instagram" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lacade contro l'Inter in campionato e due dei calciatori più rappresentativi fanno mea culpa. Attraverso i, Leonardoe Giorgiohanno chiesto scusa ai tifosi per la prova incolore promettendo massimo impegno per le sfide che verranno.Noi è sfuggito, però, unparticolare ad entrambi idei due difensori. A metterlo è stato Graziano, attaccante italiano, da tempo accostato ai bianconeri in ottica mercato. Il bomber, appena svincolatosi dallo Shandong Luneng sarebbead un ritorno in Serie A e questo apprezzamento per le parole dei due juventini potrebbe far pensare concretamente alla possibilità di vederlo a Torino, sponda, molto a breve...embedcontent src="instagram" ...

ItaSportPress : Pellé, like galeotto ai post social di Chiellini e Bonucci: è lui il prossimo colpo della Juventus? -… - Claudia_CIau : Suggerimento per quegli account che vogliono tanti like e tanti rt: fate vedere un pezzo di pelle ogni tanto, una m… - auroregouveia : lexi wood che lascia like ai miei commenti, mi risponde in chat e alle domande sulle ig storie, siamo amiche per la pelle - CorSport : #Juve, #Bonucci e #Chiellini fanno ammenda sui social: spunta il like di #Pellé - mrandroid02 : Juve, Bonucci e Chiellini fanno ammenda sui social: spunta il like di Pellé -

Ultime Notizie dalla rete : Pellé like Juve | Bonucci e Chiellini fanno ammenda sui social | spunta il like di Pellé Zazoom Blog