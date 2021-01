Noemi contro “Pezzo di cuore” di Alessandra Amoroso e Emma Marrone? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’uscita della canzone, Alessandra Amoroso e Emma Marrone scoprono di avere nuovi nemici…o forse no Dall’uscita di “Pezzo di cuore”, Alessandra Amoroso e Emma Marrone sono state inondate di affetto. Le rispettive community delle cantanti aspettavano da tempo che le due cantassero insieme. E così è stato: il 15 gennaio Alessandra e Emma hanno regalato ai fan la prima canzone inedita in cui le loro voci si mescolano, creando un’atmosfera magica. Strano ma vero, anche attorno al loro nuovo singolo è stato creato scalpore. Pare che in queste ore Noemi, prossima alla partecipazione al Festival di Sanremo, abbia lasciato su Twitter un like che va contro ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’uscita della canzone,scoprono di avere nuovi nemici…o forse no Dall’uscita di “di”,sono state inondate di affetto. Le rispettive community delle cantanti aspettavano da tempo che le due cantassero insieme. E così è stato: il 15 gennaiohanno regalato ai fan la prima canzone inedita in cui le loro voci si mescolano, creando un’atmosfera magica. Strano ma vero, anche attorno al loro nuovo singolo è stato creato scalpore. Pare che in queste ore, prossima alla partecipazione al Festival di Sanremo, abbia lasciato su Twitter un like che va...

