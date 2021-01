Nicolò Barella, la notte della vita: prima il gol alla Juve, poi la nascita di Matilde (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolò Barella, domenica sera, ha segnato alla Juventus un gol diventato virale. Poi, a sette ore da un match che ha visto l’Inter battere per 2 a 0 i bianconeri, ha dato il benvenuto alla terza figlia, Matilde. «Benvenuta, Matilde del nostro cuore», ha scritto su Instagram la moglie del calciatore, Federica Schievenin, pubblicando la foto di una manina rosa, stretta attorto a dita più grandi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolò Barella, domenica sera, ha segnato alla Juventus un gol diventato virale. Poi, a sette ore da un match che ha visto l’Inter battere per 2 a 0 i bianconeri, ha dato il benvenuto alla terza figlia, Matilde. «Benvenuta, Matilde del nostro cuore», ha scritto su Instagram la moglie del calciatore, Federica Schievenin, pubblicando la foto di una manina rosa, stretta attorto a dita più grandi.

