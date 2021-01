Nemico pubblico, Depp e Bale al top per un Dillinger con finale capolavoro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nemico pubblico Iris ore 21 con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard. Regia di Michael Mann. Produzione USA 2009. Durata: 2 ore 22 minuti LA TRAMA. E' la biografia di John Dillinger, forse il bandito più famoso in USA negli anni della Grande Depressione. Famoso per i suoi rocamboleschi colpi in banca, per le sue fughe dal carcere, per l'audacia delle sue scorribande nel Midwest. La sua fama (e la sua popolarità tra i diseredati della profonda America) furono per anni una costante sfida all'FBI. La sua nemesi fu l'agente Melvin Purvis che gli diede una caccia implacabile culminata in un agguato all'uscita di un cinema dove si proiettava un film di gangster con Clark Gable. PERCHE' VEDERLO. Perché pur essendo una storia portata decine di volte sullo schermo funziona ancora benissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021)Iris ore 21 con Johnny, Christian, Marion Cotillard. Regia di Michael Mann. Produzione USA 2009. Durata: 2 ore 22 minuti LA TRAMA. E' la biografia di John, forse il bandito più famoso in USA negli anni della Grande Depressione. Famoso per i suoi rocamboleschi colpi in banca, per le sue fughe dal carcere, per l'audacia delle sue scorribande nel Midwest. La sua fama (e la sua popolarità tra i diseredati della profonda America) furono per anni una costante sfida all'FBI. La sua nemesi fu l'agente Melvin Purvis che gli diede una caccia implacabile culminata in un agguato all'uscita di un cinema dove si proiettava un film di gangster con Clark Gable. PERCHE' VEDERLO. Perché pur essendo una storia portata decine di volte sullo schermo funziona ancora benissimo ...

