Napoli, assembramento in sala da biliardo abusiva a Miano: sanzionati (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Vomero, nel corso dei controlli notturni disposti dal Comando Provinciale nel quartiere Miano, hanno notato in via Caprera due ragazzi uscire da uno scantinato. I due sono stati immediatamente bloccati e sanzionati per violazione della normativa anti Covid. Volendo indagare più approfonditamente, i militari hanno controllato lo scantinato ed hanno sorpreso altri 7 ragazzi, di età compresa tra i 17 ed i 25 anni, mentre giocavano a biliardo in una sorta di centro ricreativo abusivo. Tutti i presenti sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti contagio. Inoltre, i militari hanno segnalato alla Prefettura tre dei ragazzi, di cui uno 17enne, quali assuntori di sostanza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia-Vomero, nel corso dei controlli notturni disposti dal Comando Provinciale nel quartiere, hanno notato in via Caprera due ragazzi uscire da uno scantinato. I due sono stati immediatamente bloccati eper violazione della normativa anti Covid. Volendo indagare più approfonditamente, i militari hanno controllato lo scantinato ed hanno sorpreso altri 7 ragazzi, di età compresa tra i 17 ed i 25 anni, mentre giocavano ain una sorta di centro ricreativo abusivo. Tutti i presenti sono statiper il mancato rispetto della normativa anti contagio. Inoltre, i militari hanno segnalato alla Prefettura tre dei ragazzi, di cui uno 17enne, quali assuntori di sostanza ...

mrmassa : @mattinodinapoli Ogni fine settimana di zona gialla a #Napoli c'è un #assembramento di #giornalisti sul #lungomare… - luisa_pacelli : @MartinRua @rep_napoli Infatti il problema non è la gente che passeggia, ci mancherebbe altro. È l'assembramento ne… - marcocorna32 : Campania gialla....ma? Ma? Ma? Tutti gli assembramenti che abbiamo visto a Napoli? Allora non conta niente l' assembramento.... - Palindromi1 : @ZGravita @HermanniTest @MadameA02 Senza appellare le innumerevoli volte in cui si è detto che quel tale assembrame… - WCostituzione : @lagrandenazione @FabioPotenziani @ildebug @CuocoFiorellino Se non sono riusciti a ricondurre nessun focolaio a una… -