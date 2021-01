Milano | esplode sigaretta elettronica 36enne ustionato a mano | gamba e genitali

cannedcat : RT @Miti_Vigliero: Milano Esplode la sigaretta elettronica, un 36 enne ustionato in diverse parti del corpo - infoitinterno : Milano, sigaretta elettronica gli esplode mentre sta camminando: ustionato - RADIOBRUNO1 : E' accaduto questa mattina, poco prima delle 8.00 #Milano #sigarettaelettronica #esplosione #18gennaio #RadioBruno - Miti_Vigliero : Milano Esplode la sigaretta elettronica, un 36 enne ustionato in diverse parti del corpo - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Milano, sigaretta elettronica gli esplode mentre sta camminando: ustionato -

Ultime Notizie dalla rete : Milano esplode

Questa mattina, a Milano, un uomo che stava camminando per strada è rimasto ... (La Repubblica) 2 ' di lettura. La sigaretta elettronica esplode e resta ustionato. In genere le cause che provocano ...A esplodere è sempre la batteria del dispositivo. All'origine degli scoppi i materiali non di qualità ed eventuali riparazioni per conto proprio ...