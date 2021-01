Messi, è sempre più Psg. Leonardo: “abbiamo un posto riservato” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Leo Messi rischia una stangata dopo la reazione nella partita di Supercoppa spagnola contro il Bilbao, il calciatore è nervoso ed il suo futuro continua a tenere banco. Molto probabilmente saluterà il Barcellona al termine della stagione, le ultime incomprensioni hanno praticamente rovinato il rapporto con l’ambiente. Sono tantissime le squadre interessate alla ‘Pulce’, quella che ha maggiori chance di assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Psg. Messi al Psg, la conferma di Leonardo (Photo by David Ramos/Getty Images)Ai microfoni di France Football ha parlato il dirigente Leonardo e sono arrivate indicazioni molto interessanti. “I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Leorischia una stangata dopo la reazione nella partita di Supercoppa spagnola contro il Bilbao, il calciatore è nervoso ed il suo futuro continua a tenere banco. Molto probabilmente saluterà il Barcellona al termine della stagione, le ultime incomprensioni hanno praticamente rovinato il rapporto con l’ambiente. Sono tantissime le squadre interessate alla ‘Pulce’, quella che ha maggiori chance di assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Psg.al Psg, la conferma di(Photo by David Ramos/Getty Images)Ai microfoni di France Football ha parlato il dirigentee sono arrivate indicazioni molto interessanti. “I grandi giocatori comesarannonella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al ...

