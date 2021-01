Intesa per impianto di compostaggio, Mercato San Severino dice no (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Il Comune di Mercato San Severino ha chiesto l’annullamento dell’Intesa tra l’Ente d’Ambito di Salerno, il Comune di Fisciano e la Regione Campania tesa alla realizzazione, da parte dell’Ente d’Ambito in sostituzione del Comune di Fisciano, dell’impianto di compostaggio da 32 mila tonnellate originariamente previsto e già bocciato dalla pronuncia del TAR Campania-Salerno n.2253/2019 con la quale veniva dato atto della omessa considerazione degli impatti sui territori di Mercato San Severino e Montoro. Ma i tre enti sono andati avanti e hanno siglato un protocollo. Con diffida inviata lo scorso venerdì, però, il Sindaco del Comune di Mercato San ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Il Comune diSanha chiesto l’annullamento dell’tra l’Ente d’Ambito di Salerno, il Comune di Fisciano e la Regione Campania tesa alla realizzazione, da parte dell’Ente d’Ambito in sostituzione del Comune di Fisciano, dell’dida 32 mila tonnellate originariamente previsto e già bocciato dalla pronuncia del TAR Campania-Salerno n.2253/2019 con la quale veniva dato atto della omessa considerazione degli impatti sui territori diSane Montoro. Ma i tre enti sono andati avanti e hanno siglato un protocollo. Con diffida inviata lo scorso venerdì, però, il Sindaco del Comune diSan ...

