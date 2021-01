Imperia – Cade bimbo dal secondo piano: incidente simile mori il fratellino (Di lunedì 18 gennaio 2021) È ricoverato all’ospedale “Gaslini” di Genova il bambino di due precipitato dal secondo piano di una palazzina a Imperia. Il piccolo è stato trasportato in nosocomio in eliambulanza. Nel 2017 sembra che il fratellino sia morto dopo una caduta simile. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. È ricoverato in condizioni gravissime il bambino di due Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) È ricoverato all’ospedale “Gaslini” di Genova il bambino di due precipitato daldi una palazzina a. Il piccolo è stato trasportato in nosocomio in eliambulanza. Nel 2017 sembra che ilsia morto dopo una caduta. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. È ricoverato in condizioni gravissime il bambino di due

MoliPietro : Imperia – Cade bimbo dal secondo piano: incidente simile mori il fratellino - luponzi : RT @TgrRai: Bimbo di due anni cade dal terrazzo ad #Imperia, i medici del Gaslini di #Genova sperano di salvarlo. Per una tragica fatalità… - TgrRai : Bimbo di due anni cade dal terrazzo ad #Imperia, i medici del Gaslini di #Genova sperano di salvarlo. Per una tragi… - imperianews_it : Imperia: bambino cade dal terrazzo al secondo piano in via Argine Destro, mobilitazione di soccorsi (Foto e Video) - infoitinterno : Imperia, bambino di due anni cade dal balcone, è grave. Nel 2017 il fratellino morì nello stesso modo -