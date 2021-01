Governo: Zingaretti, 'fiducioso prevarrà bene comune' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Io sono fiducioso che anche questa volta prevarrà il bene comune del nostro Paese malgrado una situazione molto difficile". Lo ha detto Nicola Zingaretti chiudendo l'assemblea dei senatori Pd. "Sono fiducioso perchè il percorso che, malgrado le condizioni difficili, stiamo costruendo è corretto dal punto di vista istituzionale e forte politicamente nelle condizioni date". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Io sonoche anche questa voltaildel nostro Paese malgrado una situazione molto difficile". Lo ha detto Nicolachiudendo l'assemblea dei senatori Pd. "Sonoperchè il percorso che, malgrado le condizioni difficili, stiamo costruendo è corretto dal punto di vista istituzionale e forte politicamente nelle condizioni date".

