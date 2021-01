Crotone, Benali e Marrone riprendono contatto col gruppo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crotone - Seduta mattutina di allenamento per il Crotone dopo la vittoria sul Benevento , in vista della gara di sabato con la Fiorentina: seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Seduta mattutina di allenamento per ildopo la vittoria sul Benevento , in vista della gara di sabato con la Fiorentina: seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i ...

Il Crotone che non t'aspetti

Il Crotone così colpisce in contropiede ... “Oggi eravamo senza cinque calciatori e tenete presente che Benali in pratica manca da inizio campionato. Se ci fossero stati sarebbero stati i due terzi ...

