Crisi di Governo | Matteo Salvini attacca Conte | Proporzionale? Vive su Marte

"Conte ha detto che deve rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale Proporzionale. La legge elettorale.....Vabbè, è ufficiale, ormai costui Vive su Marte". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Il Governo, chiaramente nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari, si impegnerà a promuovere una riforma elettorale Proporzionale, quanto più possibile condivisa, che possa coniugare le ragioni del pluralismo con l'esigenza di assicurare stabilità al sistema politica", aveva detto il premier Conte alla Camera dei deputati.

