Crisi di Governo, la Camera vota la fiducia: 321 sì. Conte : "Si volta pagina" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Passa alla Camera il voto di fiducia al Governo Conte, dopo il lungo appello del premier e la discussione in Aula. Alle 20.49 il presidente Fico comunica i risultati: 321 sì, 259 no e 27 astenuti.

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - Andrea59749012 : Crisi di Governo, Conte contro Renzi: 'Continui rilanci e attacchi aspri e scomposti' - ramses09975976 : RT @Rinaldi_euro: Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO -

A chi chiede se ci sono i numeri al Senato risponde 'Speriamo di sì'. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a proposito del discorso alla Camera di Giuseppe Conte prima del voto di fiducia. «E' ...

Renata Polverini vota la fiducia a Conte e lascia Forza Italia: «Atto di responsabilità»

Renata Polverini risponde all'appello di Conte e vota sì alla fiducia alla Camera, in contrasto con il suo gruppo, quello di Forza Italia. «Il sì alla fiducia è un ...

