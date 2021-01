Can Yaman e Diletta Leotta, continua la loro storia: l’attore turco è su tutte le furie per l’attacco dei fan (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono già passati alcuni giorni quando la voce di un presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta si è fatta sempre più insistente. l’attore turco, protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno, e la giornalista sportiva di DAZN sembrerebbero fare proprio sul serio. Al momento nessuno dei due ha rivelato nulla, tranne qualche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono già passati alcuni giorni quando la voce di un presunto flirt tra Cansi è fatta sempre più insistente., protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno, e la giornalista sportiva di DAZN sembrerebbero fare proprio sul serio. Al momento nessuno dei due ha rivelato nulla, tranne qualche L'articolo

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - AriAnna01479926 : @Le_Yamanine @tudorsofficial @tameryilmaz1 @guldemcan @samish80 @aydan @1Sanaat @c_ofcanyaman @can_yaman_int… - MariLu201068 : RT @LuminitaPoenaru: ??Ferzan Özpetek ha raccontato del suo incontro con #CanYaman in un'intervista : 'Ho incontrato Can Yaman. Ha molti… -