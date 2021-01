Calcio, l’Inter cambia nome e logo: dal 9 marzo sarà Inter Milano. Una strategia di mercato, polemiche sui social (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un fulmine a ciel sereno? Sì, lo si può dire. l’Inter cambia nome e logo e dal 9 marzo sarà “Inter Milano”. La “rivoluzione” voluta da Suning ha lo scopo di allargare i propri orizzonti di mercato. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, quello che tutti abbiamo conosciuto con la formula “Football Club Internazionale Milano”, associato al celebre disegno del 1908 di Giorgio Muggiani, lascerà spazio a una campagna di comunicazione diversa e rappresentata dalle lettere “I” e “M” (“I am Milano”), in relazione ai 113 anni della fondazione della società (per l’appunto il 9 marzo). Una strategia studiata, dunque, per far sì che i giovani ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un fulmine a ciel sereno? Sì, lo si può dire.e dal 9”. La “rivoluzione” voluta da Suning ha lo scopo di allargare i propri orizzonti di. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, quello che tutti abbiamo conosciuto con la formula “Football Clubnazionale”, associato al celebre disegno del 1908 di Giorgio Muggiani, lascerà spazio a una campagna di comunicazione diversa e rappresentata dalle lettere “I” e “M” (“I am”), in relazione ai 113 anni della fondazione della società (per l’appunto il 9). Unastudiata, dunque, per far sì che i giovani ...

