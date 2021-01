Bari | auto rubata a disabile e restituita | parte raccolta fondi per donarne un' altra a chi ne ha bisogno

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Un'speciale a disposizione di tutti i disabili che non possono permettersene una. E' l'iniziativa di Rita Damiani, la figlia di Maria Elenale, la 56enne barese affetta da sclerosi multipla ...

L'Associazione individuata è "Angeli Senza Frontiere" che "necessita di un'auto di questo tipo per portare a termine la sua missione".