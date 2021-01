“Aiutateci”, e Conte stavolta dimentica il ‘marchese del grillo’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Un discorso di 58 minuti apprezzato da tutta la maggioranza, dal Pd al M5S fino a Leu. Oggi il premier Giuseppe Conte è sceso nell’aula della Camera dei deputati per chiedere la fiducia dopo la rottura di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Conte ha fatto un bell’intervento, alto, non si è fatto prendere dalla voglia di litigare a muso duro”, dicono diversi parlamentari della maggioranza. Soprattutto, sottolineano, “stavolta non ha parlato da ‘marchese del grillo’… quello che diceva sempre ‘Io so io e voi non contate…’ No, stavolta ha aperto, ha chiesto aiuto a tutti i volenterosi”. Ma nel Pd c’è anche chi definisce l’intervento di Conte come un “Andreotti minore, sotto le aspettative, da piccolo cabotaggio”. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Un discorso di 58 minuti apprezzato da tutta la maggioranza, dal Pd al M5S fino a Leu. Oggi il premier Giuseppe Conte è sceso nell’aula della Camera dei deputati per chiedere la fiducia dopo la rottura di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Conte ha fatto un bell’intervento, alto, non si è fatto prendere dalla voglia di litigare a muso duro”, dicono diversi parlamentari della maggioranza. Soprattutto, sottolineano, “stavolta non ha parlato da ‘marchese del grillo’… quello che diceva sempre ‘Io so io e voi non contate…’ No, stavolta ha aperto, ha chiesto aiuto a tutti i volenterosi”. Ma nel Pd c’è anche chi definisce l’intervento di Conte come un “Andreotti minore, sotto le aspettative, da piccolo cabotaggio”.

LiciaRonzulli : Pensava di essere al mercato proponendo poltrone a destra e a manca...per poi chiudere con un disperato “AIUTATECI”… - La7tv : #lariachetira @a_padellaro (Il Fatto Quotidiano): 'L'essere volenterosi non è dare un appoggio a #Conte ma dare un… - ilpost : «Ma chiedo un appoggio limpido, trasparente, che si basi sulla forza, sulla nitidezza della proposta. Aiutateci a r… - kariuki74 : RT @giorgiomule: “Aiutateci”? Aiutarlo a fare che cosa visto che non ha mai voluto ascoltare le opposizioni e il Parlamento. Siamo d’accord… - Giorgio28018594 : RT @giorgiomule: “Aiutateci”? Aiutarlo a fare che cosa visto che non ha mai voluto ascoltare le opposizioni e il Parlamento. Siamo d’accord… -