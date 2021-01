15enne disabile esce di casa | la ritrovano morta e uccisa a coltellate

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Aveva solo 15 anni la ragazza scomparsa lo scorso 30 novembre, a Bogotà. Il suo cadavere è stato riconosciuto solo pochi giorni fa, dopo oltre un mese di estenuanti ricerche e di richieste di riscatto fasulle. La madre chiede che i colpevoli paghino. La scomparsa: uscita diper trovare il cellulare Lynda Michelle Amaya Buelvas aveva 15 anni e viveva con la madre Nathalie a Bogotà. Il 30 novembre 2020 era uscita di, alla ricerca del cellulare che le era stato rubato poco tempo prima, nei pressi della stazione Avenida Jiménez. Come riportato dalla madre alla rivista Semana, la ragazza aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, ma l’agente al quale si era rivolta l’aveva trattata con sufficienza a causa della sua disabilità. Michelle Amaya soffriva, infatti, di un lieve disturbo cognitivo. Uscita diin ...

