Tacconi non ha dubbi: «La Juve vincerà contro l’Inter, Conte è un capoccione» (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, dice la sua in vista del big match contro l’Inter: ecco le sue parole sulla gara Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, parla a Sky Sport in vista della gara contro l’Inter. FREY – «Più forte io o Frey? Sempre io». PUNIZIONE MARADONA – «Per un portiere è un onore prendere un gol così, anche perchè lo ha fatto Maradona». ZENGA E LA NAZIONALE – «Sono stato al gioco sapendo di giocare davvero poco. La mia soddisfazione è che non ho perso nemmeno una partita con la Nazionale, giocandone 9. Io ero abbastanza tranquillo rispetto a Zenga: io vincevo in Italia e in Europa, lui no». INTER Juve – «Non dico che sia abbastanza facile, oggi è molto delicato senza l’entusiasmo del pubblico, non è un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano, ex portiere dellantus, dice la sua in vista del big match: ecco le sue parole sulla gara Stefano, ex portiere dellantus, parla a Sky Sport in vista della gara. FREY – «Più forte io o Frey? Sempre io». PUNIZIONE MARADONA – «Per un portiere è un onore prendere un gol così, anche perchè lo ha fatto Maradona». ZENGA E LA NAZIONALE – «Sono stato al gioco sapendo di giocare davvero poco. La mia soddisfazione è che non ho perso nemmeno una partita con la Nazionale, giocandone 9. Io ero abbastanza tranquillo rispetto a Zenga: io vincevo in Italia e in Europa, lui no». INTER– «Non dico che sia abbastanza facile, oggi è molto delicato senza l’entusiasmo del pubblico, non è un ...

