Strano che tanta gente brutta rifiuti la mascherina che dovrebbe | invece | portare anche in assenza di pandemia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 gennaio 2021) Dove sono finiti tutti quei parlamentari col sorriso da ebete che ripetono sempre le stesse cose in TV? Col viso coperto dallasono più gradevoli. Prima si notavano le espressioni non proprio intelligenti, facce di gomma tipiche di chi non capisce. Purtroppo gli occhi non si possono coprire e chi ha lo sguardo da pesce lesso deve inventare un altro travestimento. Per la maggior parte di loro è la provvidenza che ha mandato la. Infatti sperano che non finisca mai. Non si nota neppure che molte donne con lunghi capelli biondi dietro la schiena hanno più di 70 anni. Benvenuto Presidente. Per fare più grande l’America, già tanto ricca e potente, ora serve un’immissione di cultura Gli Stati Uniti saranno un grande paese quando il popolo si vergognerà di ciò che è accaduto, non solo nei giorni scorsi, ma sin da quando è nata la ...