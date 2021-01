Scuola, Bonaccini spingeva per regole più restrittive (appoggiato dal Pd) (Di domenica 17 gennaio 2021) Come mai il Cts viene convocato in tutta fretta dal governo a 24 ore dalla riapertura della Scuola in presenza (in alcune Regioni: Emilia Romagna, Molise, Lazio e Piemonte) e solo 48 ore dopo il Dpcm che ha stabilito colori e regole, tra le quali anche la riapertura della Scuola in presenza al 50% (chi è bene organizzato può arrivare anche al 75%)? Prima il Tar della Lombardia, il 15 gennaio quelli di Friuli ed Emilia Romagna hanno stabilito, in buona sostanza, che i Governatori non possono decidere a loro piacimento le date della riapertura in presenza della Scuola. “L’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti”, ha scritto venerdì il Tar emiliano nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Come mai il Cts viene convocato in tutta fretta dal governo a 24 ore dalla riapertura dellain presenza (in alcune Regioni: Emilia Romagna, Molise, Lazio e Piemonte) e solo 48 ore dopo il Dpcm che ha stabilito colori e, tra le quali anche la riapertura dellain presenza al 50% (chi è bene organizzato può arrivare anche al 75%)? Prima il Tar della Lombardia, il 15 gennaio quelli di Friuli ed Emilia Romagna hanno stabilito, in buona sostanza, che i Governatori non possono decidere a loro piacimento le date della riapertura in presenza della. “L’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti”, ha scritto venerdì il Tar emiliano nelle ...

