Pregliasco | «Ogni contatto fra umani | in questo momento | è un potenziale veicolo di infezione»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Su Repubblica Napoli un’intervista al virologo Fabrizio, docente dell’Università di Milano. Commenta la folla che si è riversata per strada ovunque fosse stata istituita una zona gialla, come in Campania. «Capisco che stiamo sottoponendo i cittadini a una maratona, ma è bene essere chiari: senza comportamenti responsabili rischiamo di dover chiudere nuovamente tutto». Continua: «fra, indella nostra vita, deve essere considerato undi. Le misure di contenimento mettono dei paletti, il resto dobbiamo farlo noi». Il rischio che arrivi una terza ondata che si sovrapponga alla seconda, ancora in corso, esiste. Peroccorrono comportamenti ...