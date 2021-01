Napoli: contagi in calo, ma aumentano i ricoveri in ospedale (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nonostante il contagio da Covid-19 sia in diminuzione nella Regione Campania, crescono i ricoveri in ospedale. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale attraverso la pubblicazione dei dati che riportano 97 pazienti in terapia intensiva e 1.432 in reparto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il primario pneumologo del Cotugno, Giuseppe Fiorentino ha offerto una panoramica sulla situazione: “Negli ultimi mesi ho riscontrato una maggiore aggressività del virus, con tanti giovani ricoverati“, spiegando anche che il suo reparto “da settembre resta saturo“. Maria Cristina Boccia, dirigente medico del Pronto soccorso del Cotugno e responsabile aziendale per le liste di attesa, ha spiegato che “la pressione sui Pronto soccorso non è incalzante come nei mesi scorsi, ma in tutti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nonostante ilo da Covid-19 sia in diminuzione nella Regione Campania, crescono iin. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale attraverso la pubblicazione dei dati che riportano 97 pazienti in terapia intensiva e 1.432 in reparto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il primario pneumologo del Cotugno, Giuseppe Fiorentino ha offerto una panoramica sulla situazione: “Negli ultimi mesi ho riscontrato una maggiore aggressività del virus, con tanti giovani ricoverati“, spiegando anche che il suo reparto “da settembre resta saturo“. Maria Cristina Boccia, dirigente medico del Pronto soccorso del Cotugno e responsabile aziendale per le liste di attesa, ha spiegato che “la pressione sui Pronto soccorso non è incalzante come nei mesi scorsi, ma in tutti ...

