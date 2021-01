LIVE – Palermo-Virtus Francavilla, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 17 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Palermo-Virtus Francavilla, match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da otto punti nelle ultime cinque partite, hanno bisogno di riscattare la sconfitta dell’ultimo turno; gli ospiti, invece, stanno provando a risalire la classifica e sperano di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Palermo-Virtus Francavilla Ore 12:30 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladi, match valido per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da otto punti nelle ultime cinque partite, hanno bisogno di riscattare la sconfitta dell’ultimo turno; gli ospiti, invece, stanno provando a risalire la classifica e sperano di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 12:30 SportFace.

GiovannaConfal5 : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, il sindaco di Messina: 'In due settimane morte 70 persone in città'. LIVE - SkyTG24 : Covid Sicilia, il sindaco di Messina: 'In due settimane morte 70 persone in città'. LIVE - live_palermo : ??Nessuna vestizione, solo una rapida sistemazione nella bara di un corpo nudo avvolto in un sudario e chiuso in un… - _soscrewdestiny : Appena ripartono i concerti vado a un concerto di Irama che ho sempre evitato perché a 30 anni suonati non reggo pi… - live_palermo : ??L'accusa per la badante e i complici è di furto in concorso aggravato dall'essere stato commesso con l'abuso di re… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo Palermo, indegna sepoltura Livesicilia.it LIVE – Bisceglie-Bari, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA)

La diretta live di Bisceglie-Bari, match della diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 ...

LIVE – Palermo-Virtus Francavilla, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA)

La diretta live di Palermo-Virtus Francavilla, match della diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 ...

La diretta live di Bisceglie-Bari, match della diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 ...La diretta live di Palermo-Virtus Francavilla, match della diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 ...