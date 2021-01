Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano? Tutto sull'ex gieffino diffidato da Giulia Salemi (Di domenica 17 gennaio 2021) Chi è Salvo Veneziano, Grande Fratello letteralmente della prima ora, tornato in gioco per il Grande Fratello VIP? Quale carriera ha avuto e perché è stato diffidato da Giulia Salemi? Leggi su comingsoon (Di domenica 17 gennaio 2021) Chi èletteralmente della prima ora, tornato in gioco per ilVIP? Quale carriera ha avuto e perché è statoda

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - Dida_ti : RT @Adnil47991189: 'Le SS mi hanno ucciso due meravigliose nipotine,ma io ho salvato i bambini di tutta l'Europa.Non la trova una splendida… - dobrikIguess : C'era uno su tinder con la bio 'Sport, Mechatronics and Party ??' e ho sentito la voce di Giovanni nella mia testa c… -