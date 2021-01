Conte: «Inter credibile. Partita quasi perfetta contro la Juve» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato nel post Partita del match di San Siro tra la sua squadra e la Juventus: le sue dichiarazioni Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Partita del match tra la sua squadra e la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JuveNTUS NEWS 24 LA GARA – «Per vincere contro una squadra come la Juventus che, per tutte le squadre in Italia è un parametro importante, devi fare una Partita che deve sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto veramente una buona Partita, preparata bene». Juve – «Complimenti alla Juve perché hanno sempre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio, allenatore dell’, ha parlato nel postdel match di San Siro tra la sua squadra e lantus: le sue dichiarazioni Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postdel match tra la sua squadra e lantus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNTUS NEWS 24 LA GARA – «Per vincereuna squadra come lantus che, per tutte le squadre in Italia è un parametro importante, devi fare unache deve sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto veramente una buona, preparata bene».– «Complimenti allaperché hanno sempre ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - ZZiliani : Tensione all'Inter sulla scelta della maglia per stasera. A #Conte il nerazzurro non sembra piacere: passi per il n… - burakku_buru : RT @capuanogio: ?? #Conte, il percorso è finito. Adesso per coerenza servono le dimissioni #Inter #InterRealMadrid #UCL - Luigi_Tarzia : Ed ora la dirigenza regali #gomez ad Antonio Conte. @Inter #InterJuventus @michelelaerte @gratav @heleniocartagin… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Inter Inter, Tacconi manda una frecciata ad Antonio Conte Virgilio Sport Conte: "Inter quasi perfetta con la Juve. La società? Sapevo dei problemi da agosto"

MILANO - Antonio Conte è molto soddisfatto per il successo dell'Inter contro la Juve, dopo un derby d'Italia condotto a senso unico: "Per vincere contro una squadra come la Juve, che per tutti noi ...

Juve inguardabile a San Siro, secco 2-0 dell'Inter: in gol l'ex Vidal

L'Inter vince il derby d'Italia, battuta 2-0 la Juventus nel posticipo della diciottesima giornata di campioanto. La squadra di Antonio Conte domina una spenta Juventus mai realmente in partita. Sbloc ...

MILANO - Antonio Conte è molto soddisfatto per il successo dell'Inter contro la Juve, dopo un derby d'Italia condotto a senso unico: "Per vincere contro una squadra come la Juve, che per tutti noi ...L'Inter vince il derby d'Italia, battuta 2-0 la Juventus nel posticipo della diciottesima giornata di campioanto. La squadra di Antonio Conte domina una spenta Juventus mai realmente in partita. Sbloc ...