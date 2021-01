Ci voleva un incidente e zia Marna per farmi capire fino in fondo questa verità (Di domenica 17 gennaio 2021) Ho capito una cosa: nella vita puoi diventare una polpetta tra le lamiere in un batter d’occhi. Scena dell’incidente: AA1. Il 4 gennaio 2021. La mia Yaris distrutta, io illeso. Tre macchine coinvolte, quattro compresa quella del pirata. Finalmente ho visto da vicino un pirata… ah, hanno questo volto i pirati della strada (autostrada in questo caso)? Per darvi un’idea: era una fusione tra Al Pacino e Leone di Lernia. Il suddetto Pacino-Lernia non si è accorto del rallentamento di tutte le auto con le quattro frecce, è venuto giù sparato sulla corsia di sorpasso, ha preso una prima auto, facendola girare come una trottola, poi una seconda che è venuta addosso a me, e mi ha scavalcato ribaltandosi. Ora il racconto si fa diretto: scendo dalla mia Yaris, la mia mente mi dice “Ricky, dentro quella macchina ribaltata c’è qualcuno sicuramente”, la mia mente mi dice quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Ho capito una cosa: nella vita puoi diventare una polpetta tra le lamiere in un batter d’occhi. Scena dell’: AA1. Il 4 gennaio 2021. La mia Yaris distrutta, io illeso. Tre macchine coinvolte, quattro compresa quella del pirata. Finalmente ho visto da vicino un pirata… ah, hanno questo volto i pirati della strada (autostrada in questo caso)? Per darvi un’idea: era una fusione tra Al Pacino e Leone di Lernia. Il suddetto Pacino-Lernia non si è accorto del rallentamento di tutte le auto con le quattro frecce, è venuto giù sparato sulla corsia di sorpasso, ha preso una prima auto, facendola girare come una trottola, poi una seconda che è venuta addosso a me, e mi ha scavalcato ribaltandosi. Ora il racconto si fa diretto: scendo dalla mia Yaris, la mia mente mi dice “Ricky, dentro quella macchina ribaltata c’è qualcuno sicuramente”, la mia mente mi dice quasi ...

ilfattoblog : Ci voleva un incidente e zia Marna per farmi capire fino in fondo questa verità - Onlyashuman : ho appena visto un video di dylan che non voleva essere filmato (risaliva a dopo incidente su set di maze runner ti… - world_aineli : @Sara12448702 Magari non aveva nessuno oppure stava scappando da qualcosa o qualcuno che voleva fare loro del male.… - sellydemZUS : RT @morsodorso: mtr che racconta che la neurologa, chiamata per operare il padre d'urgenza, ebbe un incidente con un ragazzo che voleva sui… - rob_1910 : RT @morsodorso: mtr che racconta che la neurologa, chiamata per operare il padre d'urgenza, ebbe un incidente con un ragazzo che voleva sui… -

Ultime Notizie dalla rete : voleva incidente Ci voleva un incidente e zia Marna per farmi capire fino in fondo questa verità Il Fatto Quotidiano Incidente a Corsico: pirata della strada travolge automobile e fugge, deceduto 60enne

Nel milanese una vettura pirata non avrebbe rispettato uno stop: si cerca la persona al volante. Il figlio della vittima: 'Mi avete rovinato la vita'.

Lapo Elkan, il grave incidente in auto: ‘Ero in coma’, momento drammatico

Poco meno di due anni fa, Lapo Elkan è stato il protagonista di un gravissimo incidente in auto: drammatico momento, cos'è successo.

Nel milanese una vettura pirata non avrebbe rispettato uno stop: si cerca la persona al volante. Il figlio della vittima: 'Mi avete rovinato la vita'.Poco meno di due anni fa, Lapo Elkan è stato il protagonista di un gravissimo incidente in auto: drammatico momento, cos'è successo.