Cento anni fa la nascita del Pci: una data da celebrare o da dimenticare? (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Cento anni fa il vento Rivoluzione russa del 1917 iniziava a spirare anche in Italia. Al Congresso di Livorno del Partito socialista, infatti, la minoranza di sinistra rompe con il resto del movimento e fonda il Partito comunista d'Italia. E' il 21 gennaio 1921 e 'l'Avanti!' saluta la scissione con un titolo al vetriolo: "L'inesorabile volontà di Mosca si è compiuta". La storia del Pci è durata 70 anni, ha attraversato diverse stagioni in cui il partito ha avuto varie evoluzioni. La data dello scioglimento è il 3 febbraio 1991, quando la maggioranza decide di chiudere la storia del più grande Partito comunista dell'Europa occidentale e di fondare il Partito democratico della sinistra. Per l'ultimo segretario del Pci Achille Occhetto, e per il suo omologo nella Federazione giovanile comunista ... Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI -fa il vento Rivoluzione russa del 1917 iniziava a spirare anche in Italia. Al Congresso di Livorno del Partito socialista, infatti, la minoranza di sinistra rompe con il resto del movimento e fonda il Partito comunista d'Italia. E' il 21 gennaio 1921 e 'l'Avanti!' saluta la scissione con un titolo al vetriolo: "L'inesorabile volontà di Mosca si è compiuta". La storia del Pci è durata 70, ha attraversato diverse stagioni in cui il partito ha avuto varie evoluzioni. Ladello scioglimento è il 3 febbraio 1991, quando la maggioranza decide di chiudere la storia del più grande Partito comunista dell'Europa occidentale e di fondare il Partito democratico della sinistra. Per l'ultimo segretario del Pci Achille Occhetto, e per il suo omologo nella Federazione giovanile comunista ...

RaiRadio2 : ?? Quei giorni perduti a rincorrere il vento a chiederci un bacio e volerne altri cento ?? Ventidue anni fa ci lasci… - giusmo1 : (Una grande storia) Marisa Rodano, cento anni da partigiana: ''Alle giovani donne dico: non siate solo casa e famig… - cristinarota : 1/2 Ci rincontreremo lungo i confini dell'ignoto,magari in altra vita, fra cento ...mille anni,ti riconoscero' anc… - Noralakss : RT @ipomeacarnea: Stefania Orlando in cinque minuti si è asciugata i capelli ed è perfetta io ci metto cento anni tra piastre e tutto e il… - _wandervlust : No way che questi bambini abbiano 11 anni sono cento volte più intelligenti di me (anche se Norman e Ray in partico… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni Cento anni di Terra Santa, una rivista nata per il dialogare con la storia ACI Stampa Qui Brexit, guida per non soffrire

Così lo scrittore John Galsworthy vedeva il suo Paese, cent’anni fa: intimo e accogliente, orgoglioso della propria abilità di cavarsela in ogni caso. Speriamo accada ancora. Ma noi che amiamo ...

Contagi stabili, in provincia altri 14 morti: sei sotto i 70 anni

IL BOLLETTINOPORDENONE Il 16 gennaio 2021 resterà come un giorno pesantissimo per il bilancio dei morti in provincia di Pordenone. Quattordici, le vittime registrate, a cui si aggiungono un ...

Così lo scrittore John Galsworthy vedeva il suo Paese, cent’anni fa: intimo e accogliente, orgoglioso della propria abilità di cavarsela in ogni caso. Speriamo accada ancora. Ma noi che amiamo ...IL BOLLETTINOPORDENONE Il 16 gennaio 2021 resterà come un giorno pesantissimo per il bilancio dei morti in provincia di Pordenone. Quattordici, le vittime registrate, a cui si aggiungono un ...