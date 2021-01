Bob donne | Stephanie Schneider vince a St Moritz | Katrin Beierl al comando di una generale apertissima!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Mariama Jamanka getta alle ortiche un successo che ormai sembrava avere in tasca eringrazia. La tedesca, infatti, si è aggiudicata la tappa di St.(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob femminile 2020-2021 con il tempo complessivo di 2:16.54 (1:08.55 nella prima manche e 1:07.99 nella seconda, nuovo record del budello elvetico) ed è andata a riaprire completamente i discorsi a livello di Sfera di Cristallo, con Kim Kalicki assente che si vede rimontata dalle rivali. Assieme asul podio troviamo la statunitense Elena Meyers-Taylor a 8 centesimi (1:08.56 e 1:08.06) e la svizzera Melanie Hasler a 19 (1:08.53 e 1:08.20). Chiude quarta, come detto, la tedesca Mariama Jamanka, a 53 centesimi. Dopo una prima metà di gara chiusa con il crono di 1:08.52, rovina tutto nella seconda ...