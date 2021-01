Atalanta, solo 0-0 col Genoa: e se fossero le coppe il problema? (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Atalanta incappa in un pareggio a reti bianche contro il Genoa solo uno 0-0 per l’Atalanta al Gewiss Stadium che viene fermata da un Genoa arcigno, che si è difeso bene e che non ha mollato nessun pallone. I nerazzurri perdono così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona Champions League, con la Roma sconfitta nel derby contro la Lazio e Inter e Juventus impegnata nel Derby d’Italia. La squadra di Gasperini non riesce a sfondare il muro eretto da Ballardini e trova così un freno la striscia che visto la Dea andare a segno 40 volte nelle ultime 16 partite. problema coppe – Un pareggio che per l’Atalanta arriva dopo l’impegno di giovedì in Coppa Italia contro il Cagliari. E se fossero proprio le coppe il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) L’incappa in un pareggio a reti bianche contro iluno 0-0 per l’al Gewiss Stadium che viene fermata da unarcigno, che si è difeso bene e che non ha mollato nessun pallone. I nerazzurri perdono così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona Champions League, con la Roma sconfitta nel derby contro la Lazio e Inter e Juventus impegnata nel Derby d’Italia. La squadra di Gasperini non riesce a sfondare il muro eretto da Ballardini e trova così un freno la striscia che visto la Dea andare a segno 40 volte nelle ultime 16 partite.– Un pareggio che per l’arriva dopo l’impegno di giovedì in Coppa Italia contro il Cagliari. E seproprio leil ...

