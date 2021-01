Verona-Ravenna: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) La NBV Verona ospita la Consar Ravenna: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il match valido per l’ottava giornata di ritorno della regular season della Superlega 2020/2021. La formazione scaligera torna sul campo di casa dopo la netta vittoria ottenuta a Cisterna. L’obiettivo è guadagnare altri tre punti che consentirebbero alla Bluvolley di avvicinarsi al settimo posto di Modena in classifica. Obiettivo vittoria anche per gli uomini di coach Bonitta, che proveranno a riscattare il netto 3-0 casalingo incassato contro la capolista Perugia. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA Superlega 2020/2021 IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA COME VEDERE LA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) La NBVospita la Consar: eccoe come vedere inTV eil match valido per l’ottava giornata di ritorno della regular season della. La formazione scaligera torna sul campo di casa dopo la netta vittoria ottenuta a Cisterna. L’obiettivo è guadagnare altri tre punti che consentirebbero alla Bluvolley di avvicinarsi al settimo posto di Modena in classifica. Obiettivo vittoria anche per gli uomini di coach Bonitta, che proveranno a riscattare il netto 3-0 casalingo incassato contro la capolista Perugia. RISULTATI E CLASSIFICA DELLAIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA COME VEDERE LA ...

