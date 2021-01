The Undoing: recensione episodi tre e quattro della miniserie (Di sabato 16 gennaio 2021) Se i primi due episodi avevano confermato le aspettative rivelandosi dei capitoli ben costruiti ben recitati e ricchi di suspance, gli episodi tre e quattro della miniserie The Undoing non sono da meno. Gli intrighi si complicano e il pathos sale sempre di più alla ricerca, sempre più complicata, di chi sia l’assassino. Cosa è successo nell’ episodio tre di The Undoing? L’episodio tre ”Non nuocere” si apre con la Nicole Kidman che ha appena denunciato il marito alla polizia dopo esserselo ritrovato in casa. Una notizia prevedibile viene subito rivelata, la bambina appena nata della vittima Elena è figlia del dottore Fraser, il test del DNA lo ha confermato. Grace è sempre più sconvolta dai dettagli inaspettati ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Se i primi dueavevano confermato le aspettative rivelandosi dei capitoli ben costruiti ben recitati e ricchi di suspance, glitre eThenon sono da meno. Gli intrighi si complicano e il pathos sale sempre di più alla ricerca, sempre più complicata, di chi sia l’assassino. Cosa è successo nell’o tre di The? L’o tre ”Non nuocere” si apre con la Nicole Kidman che ha appena denunciato il marito alla polizia dopo esserselo ritrovato in casa. Una notizia prevedibile viene subito rivelata, la bambina appena natavittima Elena è figlia del dottore Fraser, il test del DNA lo ha confermato. Grace è sempre più sconvolta dai dettagli inaspettati ...

MoliPietro : The Undoing: recensione episodi tre e quattro della miniserie - periodicodaily : The Undoing: recensione episodi tre e quattro della miniserie #TheUndoing - ElisabettaIori3 : RT @Albe_1964: Non ho Netflix nè Sky (in casa ho pile di DVD di film magnifici che continuo a comprare senza averli ancora visti) sicché no… - ghrrrr77 : RT @nadia_venturini: “The Undoing” è proprio la serie per chi non vede serie. Unica nota positiva, Matilda De Angelis. - folkhar : ho finito the undoing prima e il mio commento è: ????????????????????? -