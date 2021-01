Scuola, Fedriga: 'Lunedì non si tornerà in classe' (Di sabato 16 gennaio 2021) Lunedì in Friuli Venezia Giulia le scuole superiori non riapriranno. E' quanto ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga dopo la decisione del Tar locale, che ha accolto il ricorso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021)in Friuli Venezia Giulia le scuole superiori non riapriranno. E' quanto ha detto il presidente della Regione Massimilianodopo la decisione del Tar locale, che ha accolto il ricorso di ...

